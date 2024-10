Verdachten aangehouden na schietincident Beukenlaan Alphen aan den Rijn

Na een schietincident op de Beukenlaan in Alphen aan den Rijn werden zaterdagavond twee verdachten aangehouden. Dit meldt de politie zondag.

Mogelijk verband met Rijnsaterwoude

'De recherche onderzoekt de zaak en houdt rekening met een verband tussen de recente geweldsincidenten in Alphen aan den Rijn en Rijnsaterwoude', aldus de politie.

Melding

Omstreeks 21.15 uur kregen agenten de melding dat er op de Beukenlaan mogelijk geschoten was. Ter plaatse bleek er inderdaad op een woning geschoten te zijn. Er was op dat moment niemand in de woning aanwezig.

Auto klemgereden

Direct vatten meerdere eenheden post in de omgeving. Op het Goudenregenplantsoen zagen agenten een auto rijden met daarin de vermoedelijke daders. De auto werd klemgereden waarna de inzittenden door middel van de BTGV-procedure, benaderingstechniek gevaarlijke verdachten, uit de auto gehaald zijn en werden aangehouden. De verdachten zijn voor verhoor ingesloten.

Onderzoek

