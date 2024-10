Explosie bij advocatenkantoor Spuistraat Amsterdam

Bij een advocatenkantoor aan de Spuistraat heeft in de nacht van zondag 13 op maandag 14 oktober een explosie plaatsgevonden. De recherche is een onderzoek gestart en wil getuigen spreken.

Bewoners rondom de Spuistraat horen rond 05.00 uur een enorme knal. Door de explosie ontstaat er brand in het pand. De hulpdiensten zijn snel ter plaatse waardoor de brand binnen korte tijd onder controle was. De politie heeft in de omgeving uitgekeken naar mogelijke daders, maar deze helaas niet meer aangetroffen.