Boer vindt dood kalfje, dier geslacht en vlees meegenomen

Een boer in het Brabantse Heukelom vond afgelopen zondagochtend een dood, verminkt kalfje in zijn wei. 'Het kalf zou geslacht zijn en de dader(s) zijn ervandoor gegaan met het vlees. De politie doet onderzoek naar wie dit gedaan heeft en zoekt getuigen', zo meldt de politie zojuist.

Boer dacht het door wolf kwam

Een boer vond zondagmorgen 13 oktober 2024, rond 09.30 uur, zijn kalf dood aan in de wei. Hij ging ervanuit dat het om een wolvenstreek ging, maar volgens een wolvenexpert werd het kalf op een andere manier gedood.

Keel half doorgesneden

De politie kwam ter plaatse en trof het verminkte kalf aan. 'De keel van het kalf was doorgesneden en de ingewanden lagen ernaast. De politie vermoedt dat het dier werd geslacht voor de consumptie van het vlees. De verdachte(n) zou(den) er met het vlees vandoor zijn gegaan, in de richting van de Bosscheweg en de N65. Waarschijnlijk stond het voertuig van de dader(s) geparkeerd op een pechstrook', aldus de politie.

Oproep

De politie doet onderzoek naar de dader(s) en roept getuigen op zich te melden. Het is niet bekend hoe laat het kalf precies werd geslacht, maar in ieder geval ergens tussen zaterdagavond en zondagochtend. Heb jij iets verdachts gezien bel dan 0900-8844 of meld het via Meld Misdaad Anoniem, via 0800-7000.