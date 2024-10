Nederland doneert bijna 3 miljoen euro voor mensen in nood Midden-Oosten

”Donaties komen op dit moment op volle snelheid binnen”, zegt Harm Goosens, actievoorzitter van Giro555. “Nederland geeft hiermee een duidelijke boodschap af: deze Giro555-actie gaat om mensen in nood, ongeacht waar je vandaan komt. We zien en horen dat steeds meer mensen zich in die boodschap herkennen en zich achter de Nationale Actie scharen.”

Goossen: "Onze collega's in Beiroet (Libanon) zagen vanochtend volledig uitgestorven straten; iedereen is op de vlucht geslagen, opzoek naar veiligheid. Ze slapen onderweg op matjes in de open lucht. Veel kinderen zijn hun ouders verloren en kampen met ernstige stress of trauma's. De omstandigheden zijn levensbedreigend. Deze mensen hebben onze hulp keihard nodig. De komende dagen roepen we iedereen op om te blijven doneren voor levensreddende hulp. Iedere euro die je kunt missen, telt.”

Hulpverleners van de organisaties achter Giro555 werken de klok rond om levensreddende hulp, zoals medische zorg, onderdak en warme maaltijden, te bieden aan mensen in nood. Ook repareren hulpverleners waterleidingen, zodat schoon water beschikbaar blijft, en worden extra toiletten geïnstalleerd.

Blijf doneren

Giro555 staat sinds afgelopen donderdag open voor donaties. Iedere bijdrage helpt om mensen in levensgevaar te ondersteunen met de hulp die zij dringend nodig hebben. Doneren kan via Giro555, IBAN NL08INGB0000000555, onder vermelding van 'Midden-Oosten', of via de website Giro555.nl.