Steeds vaker volkorengranen in kant-en-klaarmaaltijden

In een jaar tijd is het aantal kant-en-klaarmaaltijden met volkorengranen meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Vooral huismerken boeken vooruitgang, met Lidl als koploper. A-merken blijven volgens hen hopeloos achter.

De Consumentenbond bekeek 400 kant-en-klaarmaaltijden met pasta, noedels, rijst of couscous. In 2023 bevatten slechts 21 van die maaltijden volkorengranen, nu zijn dat er 52. In de overige maaltijden zitten witte graansoorten.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Ons onderzoek van vorig jaar heeft duidelijk wat in gang gezet. Coop, Jumbo, Lidl, Picnic en Plus namen onze kritiek ter harte.’ Vooral bij maaltijdsalades gebruiken supermarkten nu vaker volkorengranen.

A-merken lopen achter

Volkorengranen zijn belangrijk omdat ze veel meer vezels en vitamines en mineralen bevatten dan witte granen. Molenaar: 'Helaas merken we bij de A-merken in ons onderzoek nog veel te weinig ambitie. Die gebruiken nog steeds in geen enkel geval volkorengranen in hun kant-en-klaarmaaltijden.’

Sommige fabrikanten zeggen dat volkorenproducten niet in de smaak zouden vallen bij consumenten. Maar panelonderzoek van eind 2023 laat iets anders zien. Slechts 5% van de deelnemers gaf aan voorkeur te hebben voor witte granen.