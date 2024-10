Extra bluswaterputten moeten grote natuurbranden voorkomen

Staatssecretaris Jean Rummenie: ”Iedereen wil in een veilige omgeving leven. Omdat natuurbranden ook in ons land een steeds groter risico vormen, moeten we actie ondernemen. Voorkomen is beter dan genezen. Met deze extra middelen kunnen de provincies samen met de terreinbeherende organisaties zorgen voor een goede coördinatie en kan de brandweer nog effectiever haar werk doen.”

11,5 miljoen

Het natuurbrandrisico is hoog in Nederland. Ieder jaar vinden er gemiddeld meer dan 500 natuurbranden plaats. In droge jaren gaat het aantal al snel richting de duizend. Door lange periodes van droogte en hitte heeft Nederland de afgelopen jaren natuurbranden gekend waarbij honderden hectares zijn verbrand en waarbij er gevaar dreigde voor omwonenden. Om dit een halt toe te roepen stelt de staatssecretaris op korte termijn ruim €11,5 miljoen beschikbaar. In totaal is voor de periode 2024-2029 €70 miljoen gereserveerd voor het voorkomen en beperken van natuurbranden.

Gezamenlijke aanpak

De provincies kunnen samen met terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en Veiligheidsregio’s belangrijke stappen zetten om natuurbranden beheersbaar te houden. De grootste inzet richt zich op het vergroten van het aantal bluswaterputten in natuurgebieden, zodat er voldoende bluswater aanwezig is om snel te kunnen handelen. Ook is er geld beschikbaar gesteld voor verbeterde lokale, regionale en grensoverstijgende samenwerking, het inrichten van vlucht- en calamiteitenroutes en de inventarisatie van gebiedsrisico’s.

Daarnaast wordt er een onderzoek uitgevoerd naar hoe een nationaal expertisecentrum voor natuurbrandbeheersing ingericht zou kunnen worden en zal binnenkort het Landelijk Crisisplan Natuurbrand worden vastgesteld. Het ministerie van LVVN blijft als coördinerend ministerie met de provincies en betrokken partijen in gesprek om de impact van natuurbranden zo laag mogelijk te houden.