Woning Eindhoven zwaar beschadigd door explosief dat al in woning lag

Donderdagavond is in een woning aan de Hefveld in Eindhoven even voor 20.40 uur een explosief afgegaan. Dit meldt de politie.

'Explosief lag al in woning'

Het explosief, vermoedelijk een mortiergranaat, was al in de woning aanwezig toen het afging. 'De ravage is groot en de woning is zwaar beschadigd. Drie personen zijn door de explosie gewond geraakt. De politie heeft twee personen aangehouden waaronder één van de gewonden en is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht..