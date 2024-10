Gewonde man aangehouden na explosie bij woning in Meppel

Een explosie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag voor grote schade gezorgd aan een woning in Meppel. Hierbij raakte niemand gewond.

Tegenover RTV Drenthe laat een woordvoerder van de politie weten dat de achtergevel er compleet is uitgeslagen en de voorgevel is door de explosie ontzet.

Een speciaal team van de brandweer heeft de zwaar gehavende woning onderzocht en rond 07.45 uur kon een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe laten weten dat er niemand meer in de woning is.

Drugspand

Meerdere omwonenden laten aan de regionale omroep weten dat zij sterke vermoedens hebben dat de woning een drugspand is. Hierover is door hen bij meerdere instanties gereclameerd, maar het is nooit serieus opgepakt.

Gewonde man

Agenten hebben ter plaatse meteen gesproken met omwonenden. Buurtbewoners hebben kort na de explosie een man zien weglopen, die mogelijk gewond was aan zijn armen, danwel bovenlichaam.

Gewonde man aangehouden

In de avond heeft de politie in de omgeving van Heerenveen een 41-jarige man uit Meppel aangehouden. De man is gewond en is daarvoor behandeld. Later zal hij gehoord worden over de explisue aan de Willem de Pooterstraat.