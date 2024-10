Vijftienjarige voor derde keer aangehouden voor explosies

Zaterdagochtend rond 4.00 uur is een pizzeria op de Vuurplaat in Rotterdam-Zuid voor de derde keer in een week tijd doelwit geweest van een explosie. En voor de derde keer werd een 15-jarige jongen aangehouden.

Rond 4.00 uur zaterdagochtend werd het alarmnummer van de politie gebeld omdat iemand een harde knal had gehoord op de Vuurplaat en vlammen had gezien bij de pizzeria. De explosie was ook gezien via cameratoezicht dat op de Vuurplaat aanwezig is. Medewerkers van cameratoezicht gaven direct beeld door van de verdachte aan agenten in het gebied. Met behulp van zijn signalement en vluchtrichting en met hulp van een alerte getuige wist de politie de jongen al snel aan te houden. Binnen een kwartier werd de jongen op de Draaischijf in de boeien geslagen. De verdachte is een 15-jarige jongen uit Rotterdam.

De pizzeria was op zaterdag 12 oktober en dinsdag 15 oktober ook doelwit van een explosie. Ook na deze incidenten werden verdachten aangehouden. Zaterdag 12 oktober werd direct na de explosie na een korte achtervolging een 15-jarige jongen aangehouden. Dit ging om een 15-jarige uit Maassluis. Dinsdag 15 oktober werd diezelfde avond een eveneens 15-jarige Rotterdammer aangehouden. Deze twee verdachten zijn afgelopen week voorgeleid aan een rechter-commissaris en in bewaring gegaan. De politie doet nader onderzoek naar eventueel andere betrokkenen.