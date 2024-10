Auto botst tegen boom in Boekel

Zondagmorgen rond 9.10 uur botste een automobilist met zijn auto op een boom langs de Statenweg in Boekel. De automobilist raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De automobilist kwam vanuit de richting van Venhorst en reed richting Boekel toen hij op een recht stuk weg aan de linker kant van de weg vol een boom raakte en in het naastgelegen weiland tot stilstand kwam. De brandweer assisteerde de ambulancedienst bij het ongeval. Ook de politie was met meerdere eenheden ter plaatse. Korte tijd was de weg afgesloten zodat brandweerlieden de rijbaan schoon konden vegen.