Vrachtwagen met chips loopt vast in greppel bij Gasselte

Maandagmorgen rond 06.00 uur ging het mis voor een vrachtwagenchauffeur uit Servië. Hij moest zijn vracht met chips lossen bij een distributie centrum in het Drentse Gieten.

Navigatie stuurt naar drassige parallelweg

Bij de afslag Gieten wees de navigatie hem de Gieterveldweg op, deze loopt parallel aan de N34 richting Gasselte. Niet wetende dat de asfaltweg later zou overgaan in een drassig zandpad.

Uitwijken voor tegenligger

Normaliter zou dat geen probleem opleveren, zij het niet dat hij in de laatste bocht een tegenligger tegenkwam en daardoor moest uitwijken. De truck van de combinatie bleef op het zandpad staan maar de aanhanger zakte in de greppel weg van de wipkar combinatie. Met groot materiaal wist berger Keizer de aanhanger weer op het pad te krijgen. Rond 10.15 uur was de klus geklaard.