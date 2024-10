Verdachte aangehouden voor vernieling bestelbus van dakdekker Den Bosch

Zondagavond 20 oktober werd een bestelbus aan het Schaarhuispad vernield. Een flesje met brandbare vloeistof bij de bestelbus zorgde voor schade aan de voorzijde. Later op de avond hielden we een 19-jarige man uit Den Bosch aan', zo meldt de politie maandag.

Dakdekkers doelwit van reeks aanslagen

Rond 19.35 uur hoorde de meldster een knal buiten. 'Toen ze uit het raam keek zag ze een steekvlam bij een bestelbus. De bus vatte uiteindelijk geen vlam. De politie heeft in de straat onderzoek gedaan. Dat onderzoek leidde tot een aanhouding van een 19-jarige man. Hij is maandagmiddag weer in vrijheid gesteld. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of hij nog verdachte blijft', zo meldt de politie.

Explosies Den Bosch

'In onze eenheid zien wij dat – net als in de rest van het land – het aantal incidenten met zware explosieven is toegenomen. Deze vorm van geweld wordt als middel ingezet om conflicten te beslechten of personen te intimideren. Bij een recente reeks incidenten in Den Bosch lijken dakdekkers het doelwit te zijn. Uiteraard wordt deze link ook door ons als politie serieus onderzocht en willen we meer informatie over wat de achtergrond van deze explosies zou kunnen zijn', stelt de politie

Rechercheteam

Tegelijkertijd blijft de politie elke explosie afzonderlijk onderzoeken en bekijkt een rechercheteam op dit moment de specifieke feiten en omstandigheden achter elke explosie. Hierin wordt gekeken naar mogelijke andere verbanden of achtergronden die de explosies kunnen verklaren (relationeel, zakelijke conflicten, criminele circuit).

'Sommige mensen weten meer over reeks explosies'

'Wij merken hierbij dat betrokkenen niet altijd het achterste van hun tong laten zien. We zijn er zeker van dat sommige mensen meer weten over de reeks explosies, maar niet met ons willen praten of ons nog niet gesproken hebben. Juist die mensen willen we aanspreken en roepen we op om zich te melden. Die informatie kan ons helpen om antwoorden te krijgen over het hoe en waarom van de explosies', aldus de politie.