ANWB: Veel files door start herfstvakantie regio Noord en Midden

In de regio's Noord en Midden begint vrijdagmiddag de herfstvakantie terwijl deze in de regio Zuid eindigt. 'Tijdens de vrijdagavondspits verwachten wij dan ook veel vertrekkend en terugkerend vakantieverkeer', zo laat de ANWB donderdag weten.

Eerste files rond 12.00 uur

Vooral veel gezinnen vertrekken vrijdag naar hun vakantiebestemming in Nederland, België of Duitsland. 'De eerste files ontstaan vrijdag rond het middaguur. Lange files worden verwacht in het midden van het land en in de provincies Gelderland en Noord Brabant. Het wordt onder andere aansluiten op de A2 en A27 van Utrecht naar het zuiden en op de A1 en A12 naar het oosten', aldus de ANWB.

Grensstreek

Vakantiegangers richting Duitsland moeten rekening houden met enige vertraging door grenscontroles. Vooral op de A1 bij de grensovergang de Lutte bij Oldenzaal en op de A67 bij Venlo is er kans op files.

Werkzaamheden

Vanwege wegwerkzaamheden zijn diverse wegen van vrijdagavond tot maandagochtend dicht:

•A1 Amsterdam > Apeldoorn, tussen Barneveld en Stroe

•A2 Eindhoven > Maastricht, tussen de knooppunten Leenderheide en Het Vonderen

•A9 Diemen > Alkmaar, tussen de knooppunten Holendrecht en Badhoevedorp

•A28 Groningen > Assen, tussen knooppunt Julianaplein en Groningen-Zuid

•A29 Rotterdam > Bergen op Zoom, de Heinenoordtunnel

•A59 Zierikzee > Den Bosch, tussen knooppunt Hooipolder en Waspik

België

In België veroorzaken werkzaamheden bij Antwerpen en Brussel extra reistijd. Richting de Ardennen is kans op vertraging op de E313 vanuit Antwerpen, bij Lummen. Ook terugkerend verkeer moet op dit traject rekening houden met files en een omleiding.

Duitsland

Wegwerkzaamheden leveren ook in Duitsland op veel plaatsen oponthoud op, o.a. op de A40 vanuit Venlo naar Duisburg. Verder is de A45, de Sauerlandautobahn bij Lüdenscheid in beide richtingen dicht.