Ruim 400 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen

De politie heeft ruim 400 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Twee mannen van 35 jaar uit Oud-Beijerland werden aangehouden. Ze zijn inmiddels gehoord en heengezonden. Het vuurwerk is in beslag genomen en vernietigd.

De politie had informatie dat er door de verdachten grote hoeveelheden illegaal vuurwerk uit het buitenland naar Nederland zouden worden gebracht. In een voertuig van één van de verdachten werden meerdere dozen vuurwerk aangetroffen. Ook zijn er twee panden aan de Rembrandtstraat en het Houtblazerspad in Oud-Beijerland doorzocht. In een schuur van het pand aan het Houtblazerspad werd vuurwerk aangetroffen. In totaal gaat het om ruim 400 kilo illegaal vuurwerk. De mannen zijn aangehouden op verdenking van het naar Nederland brengen en opslaan van illegaal vuurwerk. De verdachten zijn inmiddels gehoord en heengezonden. Ze blijven wel verdachten. Later zal het Openbaar Ministerie bepalen hoe de zaak wordt afgedaan.