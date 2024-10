Zoekactie in verdwijningszaak Angelique Hendrix afgerond

De zoekactie in de verdwijningszaak van Angelique Hendrix uit Stein is donderdagmiddag afgerond. In een natuurgebied in Maasmechelen (B) waar deze zoekactie sinds woensdagochtend plaatsvond zijn geen sporen en spullen aangetroffen die toebehoren aan Angelique.

Op verzoek van de politie in (Nederlands) Limburg zocht een specialistisch team van de Belgische politie in een ruim gebied rondom de vindplaats van de schedel.

Tips

“Ook al is er niets aangetroffen, het opsporingsonderzoek naar de vermissing van Angelique gaat onverminderd door. Op deze manier is het mogelijk zaken uit te sluiten”, aldus de onderzoeksleider. “Inmiddels hebben we 14 tips ontvangen. Alle tips worden nu onderzocht. Van een aantal tips is duidelijk dat er geen informatie in zit die ons verder kan helpen. Toch zijn er ook tips bij, die mogelijk wat meer licht op deze zaak kunnen werpen.”

Familie

De familie van Angelique bracht donderdag een bezoek aan de specifieke plek in het natuurgebied. Leden van het onderzoeksteam gaven daarbij uitleg over de zoeking.