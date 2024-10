Nepagenten aangehouden Noord-Nederland

De politie in Noord-Nederland heeft afgelopen weken meerdere aanhoudingen verricht van verdachten die zich mogelijk voordeden als nepagent. Zo werden op 14 oktober een 24-jarige man uit Teteringen en een 26-jarige man uit Breda aangehouden, omdat ze zich meerdere keren zouden hebben voorgedaan als nepagent in de omgeving van Balk, Sneek en Lemmer. Het onderzoek naar de verschillende oplichtingszaken is nog in volle gang en de twee verdachten zitten ook nog steeds vast. In de omgeving van Schoonebeek zijn op 22 oktober vier verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij oplichting door nepagenten.

Oplichting in Balk

Een inwoonster van Balk kreeg werd op 14 oktober zogenaamd door de politie opgebeld met een reden waarom de vrouw dringend geld en waardevolle spullen moest afgeven aan een agent, die langs zou komen. Het slachtoffer werd dusdanig onder druk gezet, dat ze inderdaad waardevolle spullen heeft afgegeven aan een nepagent. Deze agent noemde een naam, een dienstnummer en hij droeg ook een deel van het politieuniform.

Het slachtoffer had wel door dat het mis was, toen de nepagent zich uit de voeten maakte. Ze schakelde de politie in en die kwamen al snel een voertuig op het spoor. De auto negeerde een stopteken en ging er daarna vandoor. Er ontstond een achtervolging, maar uiteindelijk zijn de twee inzittende op de Kooiweg in Lemmer aangehouden. Echte agenten vonden in de auto onder andere delen van het politieuniform en waardevolle spullen die mogelijk zijn weggenomen bij slachtoffers.

De verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau en verhoord. De rechter-commissaris heeft op 18 oktober besloten dat de verdachten veertien dagen langer in voorarrest blijven zitten. In het onderzoek wordt nu ook gekeken of de verdachten iets te maken hebben gehad met andere incidenten met nepagenten in het hele land.

Poging oplichting in Schoonebeek

Een inwoner van Schoonebeek was op dinsdag 22 oktober alert. Die kreeg zogenaamd de wijkagent aan de deur om waardevolle spullen op te halen. De inwoner vertrouwde het niet en vroeg de ‘agent’ om zich te legitimeren. De nepagent kon dat niet en maakte zich uit de voeten. Dankzij oplettende buurtbewoners wist de politie even verderop een auto staande te houden met daarin vier inzittenden, waaronder een verdachte die voldeed aan het signalement van de zogenaamde wijkagent. De echte agenten hebben vier aanhoudingen verricht van een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, een 21-jarige man uit Utrecht, een 22-jarige man uit Almere en een minderjarige jongen uit Almere.

Ook deze vier verdachten zitten nog vast en ze worden gehoord in het onderzoek naar de poging oplichting. Zo is de auto onderzocht en kijkt de politie op gegevensdragers of er een link is met andere meldingen van oplichting middels nepagenten.