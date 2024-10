Jongen (17) gewond bij steekincident in Breda, verdachte aangehouden

De politie heeft een 46-jarige man uit Breda aangehouden die er van verdacht wordt een 17-jarige jongen uit Ulvenhout verwond te hebben met een mes. 'Dat gebeurde in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht', zo meldt de politie zondag.

Nieuwe Inslag

Rond 02.00 uur kreeg de meldkamer een melding over een conflict aan de Nieuwe Inslag. Toen agenten ter plaatse kwamen troffen ze op de parkeerplaats voor een appartementencomplex een 17-jarige man aan. Hij was gewond.

Verdachte woning in gevlucht

De verdachte zou volgens omstanders het gebouw ingevlucht zijn. Agenten troffen hem aan in een woning. De man is aangehouden. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.