Vrouw overleden na steekincident in Hardenberg, echtgenoot aangehouden

Ziekenhuis

'Zij zijn echtgenoten. Beiden werden snel naar het ziekenhuis gebracht, maar de vrouw heeft het niet overleefd. De gewonde man als verdachte aangehouden', aldus de politie.

Onderzoek

De politie is meteen een onderzoek gestart naar het incident. Zo is er gesproken met meerdere getuigen en wordt er gezocht naar (camera)beelden. Misschien zijn er nog meer mensen die iets gezien, gehoord of gefilmd hebben en nog geen contact hebben gehad met de politie. Deze mensen vragen we om alsnog contact op te nemen via 0900 – 8844.

Toedracht steekincident

Hoewel de precieze toedracht nog onderzocht wordt, is duidelijk dat het gaat om echtgenoten. Zij wonen in de gemeente Emmen.