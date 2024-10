Agent meegesleurd door dronken vrouw met open fles wijn tussen haar benen

De politie heeft een 32-jarige vrouw aangehouden omdat zij ervandoor ging tijdens een controle. 'In haar vlucht sleurde zij een agent mee waarna ze tegen een andere auto aanreed. Dat gebeurde maandagmiddag 28 oktober. De agent raakte gewond, de vrouw is aangehouden', zo laat de politie vandaag weten.

Ongeval

Na een verkeersongeval aan de Langeweg staat een agent het verkeer te regelen. In haar ooghoeken ziet zij dat een auto ongebruikelijk geparkeerd staat op een rotonde. De agent spreekt de bestuurder aan, die aangeeft zich zorgen te maken over de bestuurder in de auto achter hem. Hij zou gezien hebben dat deze al bumperklevend en slingerend over de weg reed.

Open fles wijn tussen benen geklemd

In die auto treft de agent een vrouw, tussen haar benen staat een open fles wijn geklemd. De agent krijgt de indruk dat de bestuurster gedronken heeft. Ze vraagt haar de nog draaiende auto stil te zetten, maar dat weigert de vrouw. Als de agent voorover de auto in leunt om de sleutel uit het contact te halen, geeft de vrouw ineens gas.

Agent stuk meegesleurd

De agent wordt een stuk meegesleurd maar kan zich gelukkig losmaken. De vrouw rijdt vervolgens iets verderop tegen een andere auto aan maar rijdt door en komt uiteindelijk tot stilstand. De 32-jarige vrouw uit Sint-Jansteen, is aangehouden en zit nog vast. De agent raakte gewond en deed aangifte.