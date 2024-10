Rode Kruis hulpverleners druk voor getroffenen noodweer in Spanje

Vooral in Valencia is de schade groot, maar ook de regio's Andalucía, Castilla la Mancha en Murcia hebben te maken met ontzettend veel water als gevolg van het noodweer. Tientallen mensen overleefden de overstromingen niet, velen raakten gewond en er zijn nog steeds mensen vermist.

Contact met familieleden

Wegen en gebouwen zijn ernstig beschadigd, en de internet- en telefoonverbindingen in het gebied blijven slecht. Het Spaanse Rode Kruis werkt nauw samen met de autoriteiten om zo goed mogelijk hulp te verlenen.

Hulpverleners van de noodhulporganisatie staan in contact met familieleden van vermisten en delen voedsel, medicijnen, kleding en dekens uit. In de opvanglocatie in Valencia is ook een team vrijwilligers van het Spaanse Rode Kruis aanwezig, dat gespecialiseerd is in het bieden van hulp aan kinderen om hun verblijf aangenamer te maken."

Klimaatverandering

"We zien steeds vaker extreem weer, zoals heftige regenval en stormen in Europa, met dodelijke gevolgen en ernstige beschadigingen aan infrastructuur," zegt Fleur Monasso van het Rode Kruis Klimaatcentrum.

"Recent klimaatonderzoek naar deze regio van Spanje toont aan dat regenval steeds meer een risico vormt, terwijl dit vroeger juist positief was en hard nodig. De regio wordt steeds droger, waardoor de bodem het water bij intense regenval niet goed kan opnemen. Dit verhoogt de kans op zware overstromingen aanzienlijk. Dit zien we nu gebeuren, met vreselijk veel leed tot gevolg."