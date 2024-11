Meeste jongeren kiezen opleiding die hen het leukst lijkt

Bij het kiezen van een vervolgopleiding gaat het vaak om persoonlijke interesse van leerlingen. Dit geldt het meest voor vwo’ers, gevolgd door havisten. Voor vmbo’ers is de baankans vaker dan onder vwo’ers en havisten reden voor de studiekeuze. Dit meldt het CBS in de Landelijke Jeugdmonitor op basis van nieuwe cijfers uit het Schoolverlatersonderzoek 2023.

Van de leerlingen die in schooljaar 2021/’22 een diploma in het voortgezet onderwijs haalden, deden 154 duizend in het najaar van 2023 een vervolgopleiding. Op de vraag wat de belangrijkste reden was om voor die opleiding te kiezen, gaf de meerderheid aan dat ze hebben gekozen voor een opleiding die hen het leukst leek. Vwo’ers noemden deze reden met 82 procent het vaakst, gevolgd door havisten met 75 procent. Onder vmbo’ers was dit 61 procent. Zij zeiden met 18 procent vaker dan vwo’ers en havisten een opleiding te hebben gekozen waarbij de kans op een (goede) baan groter is.

Vmbo’ers vinden informatie vanuit school vaker voldoende

De helft van de gediplomeerde vmbo’ers vond dat school hen voldoende informatie heeft gegeven over de verschillende vervolgopleidingen en het werk dat je daarmee kunt gaan doen. En voor 42 procent van hen was de informatie van school over welke opleidingen de beste kans bieden op een baan voldoende. Havisten en vwo’ers waren minder positief over de informatie die zij van school ontvingen, en vooral over welke opleidingen de beste kans bieden op een baan. Die was voor 43 procent van de havisten en 47 procent van de vwo’ers niet voldoende.