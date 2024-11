Eindelijk duidelijkheid, cao Particuliere Beveiliging geldt voor alle bedrijven

Vakbond CNV is blij met de uitspraak van de Raad van State vandaag, die een einde maakt aan jarenlange onduidelijkheid rondom de cao Particuliere Beveiliging (cao PB) in de beveiligingssector. Beveiligingsbedrijven moeten met terugwerkende kracht de cao Particuliere Beveiliging gaan toepassen, óók als zij dit ontweken door lid te zijn van alternatieve werkgeversvereniging VVNL.

De uitspraak van de Raad van State is goed nieuws, vindt CNV-onderhandelaar Erik Honkoop. 'Eindelijk duidelijkheid, hier hebben we heel lang op moeten wachten. De Raad van State oordeelt nu dat de dispensatie die het Ministerie van Sociale Zaken heeft gegeven aan de VVNL, AVV en de De Unie, achteraf gezien onterecht was. Die dispensatie heeft afgelopen jaren enorm veel schade berokkend en onrust veroorzaakt. Omdat de minister in feite toestemming gaf voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden, stond de sector min of meer stil. Deze uitspraak van de Raad van State schept helderheid.'

Op alle punten gelijk gekregen

Vakbonden CNV, FNV en werkgeversorganisatie NVB hebben op alle punten gelijk gekregen: de cao Particuliere Beveiliging geldt voor alle bedrijven in de sector. En de arbeidsvoorwaarden gelden ook voor alle beveiligers in de sector.

Honkoop: 'Door jarenlange dispensatie ontstond in de toch al competitieve bedrijfstak een felle concurrentiestrijd. Die ging vooral ten koste ging van de beveiligers. Bedrijven konden met alternatieve cao’s de arbeidsvoorwaarden ondermijnen, wat leidde tot een neerwaartse spiraal in de beloning en waardering van beveiligers. Nu er een einde is gekomen aan deze uitzondering, ontstaat er ook bij de werkgevers weer ruimte om te bouwen aan de waardering, professionaliteit en het welzijn van beveiligers.'

Gelijk speelveld, beveiligers beter beschermd

De ‘alternatieve’ cao Veiligheidsdomein, die door werkgeversvereniging VVNL, De Unie en AVV was afgesloten, had voor bedrijven een voordeel. Ze werden minder gecontroleerd op arbeidsvoorwaarden, konden veel meer flexibele krachten inzetten en hoefden een aantal belangrijke arbeidsvoorwaarden niet toe te passen. De cao Veiligheidsdomein was daardoor goedkoper. Bedrijven die deze cao hanteerden, hadden daardoor een voordeel bij de vele aanbestedingen in deze bedrijfstak.

Honkoop: 'Dat voordeel is nu weg, er is een gelijk speelveld. Voor beveiligers betekent dit dat hun arbeidsvoorwaarden beter beschermd worden tegen de gevolgen van aanbestedingen.'

Cao Particuliere Beveiliging is fundament voor de sector

De uitspraak betekent niet alleen een erkenning van het belang van de cao PB als fundament voor de sector, maar ook een duidelijk signaal dat een cao een gelijk speelveld moet scheppen tussen bedrijven, om concurrentie op loon, flexibele inzet of andere arbeidsvoorwaarden te voorkomen. Honkoop: 'Enige concurrentie tussen bedrijven is prima, concurreren op de lonen van beveiligers is niet prima.'

Voor bedrijven die hun medewerkers de afgelopen jaren ten minste op het niveau van de cao PB hebben beloond, verandert er niets. Zij hebben altijd al aan hun verplichtingen voldaan. Voor andere bedrijven wordt nu met terugwerkende kracht geëist dat zij zich alsnog aan de cao PB houden. Vakbond CNV blijft samen met de betrokken cao-partijen waken over de naleving van de cao PB, zodat beveiligers krijgen waar zij recht op hebben.