Ravage na kunstroof in Oisterwijk

Bij de MPV Gallery aan de Dorpsstraat in het centrum van Oisterwijk is donderdagnacht een kunstroof gepleegd. Volgens Omroep Brabant zijn er bij de roof zware explosieven zijn gebruikt.

Het is onduidelijk wat er precies is buitgemaakt. De politie kan daar nog niets over zeggen. Volgens de omroep zijn er veel lege muren, dat wat kan duiden op roof van kunst. Ook bij naastgelegen panden zijn er door de explosie ramen gesprongen. De knal was tot ver in het dorp te horen.