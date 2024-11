'Drenthe realiseert volledige opgave Spreidingswet'

Dit blijkt uit het provinciale verslag dat commissaris van de Koning Jetta Klijnsma, als voorzitter van de Provinciale Regietafel in Drenthe, naar de minister van Asiel en Migratie heeft gestuurd. In dit verslag staat hoe gemeenten en provincie invulling willen gaan geven aan de opvang van asielzoekers, als onderdeel van de Spreidingswet.



Om de opgave te realiseren zijn gemeenten met elkaar aan de Provinciale Regietafel in gesprek gegaan over de verdeling van opvangplekken. Jetta Klijnsma: “Samen met de twaalf gemeenten hebben we een Drentse puzzel gelegd. We hebben gekeken wie welke groep waar het beste kan opvangen. Ik heb veel flexibiliteit aangetroffen en hulp over en weer. Alle deelnemers begrijpen dat mensen, die moeten vluchten voor oorlog en geweld, een veilige plek zoeken.”



“De Spreidingswet werkt”, vervolgt Klijnsma, “In het hele land zien we dat gemeenten en provincies meer duurzame opvang realiseren. Bijna de helft van de provincies voldoet al aan de opgave, terwijl in de andere helft hard wordt gewerkt om in het komende jaar de volledige opgave te realiseren. Als alle gemeenten hun bijdrage leveren, hoeven er geen problemen in de opvang te zijn.”



Klijnsma roept de minister daarom op, net zoals de andere Commissarissen van de Koning, de Spreidingswet in stand te houden en in de volle breedte uit te voeren tot er voldoende opvangplekken zijn in Nederland. “De wet doet precies wat ze moet doen om de opgave eerlijk te verdelen. De aankondiging van het intrekken van de wet leidt tot onduidelijkheid.”

Regietafel

Bij de invoering van de Spreidingswet hebben alle gemeenten een indicatieve taakstelling gekregen voor de opvang van asielzoekers. Het belangrijkste doel is om de opvang meer evenwichtig te verdelen over het land en (dure) noodopvang te voorkomen. De Commissarissen van de Koning hebben in hun rol als Rijksorgaan de opdracht het overleg en de afstemming tussen de gemeenten, de provincie en het COA te faciliteren en te coördineren. Voor 1 november moest hierover verslag worden uitgebracht aan minister Faber. Zij neemt uiterlijk 31 december 2024 een definitief besluit over het aantal opvangplekken voor asielzoekers, dat individuele gemeenten de komende twee jaren moeten realiseren.