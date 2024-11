Vernielers ‘Gaybrapad’ in Papendrecht door politie in de kraag gevat en nachtje in cel gezet

Foto: Archief EHF / foto ter illustratie

Papendrecht Donderdag 31 oktober zijn door de politie twee jongens uit Papendrecht en Nieuw-Lekkerland aangehouden voor het vernielen van het ‘Gaybrapad’, het regenboog-zebrapad, aan de Veerweg in Papendrecht. Dit meldt de politie vrijdag.

Burn-outs op Gaybrapad gemaakt met scooter De verdachten, beiden 16 jaar oud, maakten volgens een getuige zogeheten burn-outs met hun scooter op het regenboog-zebrapad waardoor de verf loskwam. De politie trof de jongens in het Vondelpark en na onderzoek bleken er inderdaad verfresten op de banden te zitten. Beiden werden vervolgens aangehouden en hun scooters in beslaggenomen. Nachtje in cel De jongens hebben een nachtje in de cel doorgebracht en worden vandaag gehoord. Er wordt onderzocht of zij ook met eerdere vernielingen van het Gaybrapad te maken hebben.