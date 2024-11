Zon en vorst in deel van het land

Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met in het (uiterste) zuiden eerst plaatselijk nog wat motregen en kans op mist. Later breekt de zon op steeds meer plaatsen door. De wind is zwak tot matig en waait uit het noordoosten.

Vanmiddag zijn er in het noorden en midden perioden met zon, in het zuiden overheerst echter de bewolking. Het blijft droog. De middagtemperatuur ligt rond 13°C. De wind is zwak tot matig uit het oosten.

Vanavond is er in het zuiden eerst wat bewolking aanwezig, voor de rest is het vrij helder. Het blijf droog. Er is weinig wind, op het IJsselmeer en aan zee staat een matige wind uit het oosten.

Komende nacht is het droog. De minimumtemperatuur loopt uiteen van -1°C plaatselijk in het oosten tot 5°C aan zee. Er is weinig wind, op het IJsselmeer en aan zee staat een matige wind uit het oosten.

Morgenochtend is het zonnig en droog. Er is weinig wind en er volop zon en blijft het droog. De middagtemperatuur ligt rond 12°C. De wind is zwak tot matig uit het oosten.

Morgenavond is het droog en staat er weinig wind.

(Bron: KNMI)