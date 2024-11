Politie onderzoekt zedenincident in Groningen

De politie doet onderzoek naar een zedenincident in een speeltuin in de buurt van de Jensemaheerd in Groningen. Het incident vond plaats op donderdag 31 oktober in de namiddag.

Na de melding is er uitvoerig onderzoek opgestart. De politie heeft gesproken met buurtbewoners en er is sporenonderzoek verricht. 'Om het onderzoek goed en zorgvuldig te kunnen doen, kunnen we op dit moment niet meer details delen', aldus de politie. Ziet u een verdachte situatie in de wijk Beijum? Belt u dan met 112. Mocht u informatie hebben die mogelijk van belang kan zijn voor het onderzoek, neem dan contact op met de politie via 0900 – 8844.