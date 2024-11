Man (62) aangehouden na mogelijke bedreiging met vuurwapen in Voorschoten

Zaterdagavond 2 november is een 62-jarige man aangehouden na een melding van dreiging met een vuurwapen. Dit vond plaats op de Molenlaan in Voorschoten.

Rond 20:30 uur kwam een melding binnen dat een man was gezien met een vuurwapen in zijn hand op straat aan de Molenlaan. De man zou vlak daarna op een bankje nabij een horecagelegenheid zijn gaan zitten. Hierop is onder andere de politiehelikopter ingezet om hem op te sporen. De 62-jarige man uit Leiden is kort daarop aangehouden. Het vuurwapen is nog niet aangetroffen. Ook de persoon die is bedreigd heeft zich vooralsnog niet gemeld.