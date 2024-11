124 kinderen in Flevoland zoeken een 2e thuis - pleegouders dringend nodig

Er zijn jaarlijks 124 kinderen in Flevoland die een pleeggezin nodig hebben. Het tekort aan pleegouders in de regio is schrijnend en zorgt ervoor dat kinderen langer moeten wachten op een passende plek om op te groeien. Het tekort aan pleeggezinnen maakt het lastiger om een goede match te vinden voor kinderen. 'De situatie is urgent', legt Carla Bras van Triade Vitree Pleegzorg uit, 'elk kind heeft recht op een veilige omgeving om in op te groeien, en daarvoor hebben we meer gezinnen nodig die hun hart en huis willen openen'.

Tijdens de Week van de Pleegzorg, van 6 tot 13 november, wordt aandacht gevraagd voor deze dringende noodzaak. Iedereen die overweegt pleegouder te worden, wordt uitgenodigd voor een van de informatiebijeenkomsten eind november of kan een informatiepakket aanvragen.

Of je nu alleenstaand bent, samenwoont, of al kinderen hebt – iedereen die een veilig en liefdevol thuis kan bieden, kan pleegouder worden. Meld je aan voor een informatiebijeenkomst en ontdek hoe jij het verschil kunt maken voor een kind in nood.

Informatiebijeenkomsten en informatiepakket

Eind november vinden er verschillende informatiebijeenkomsten plaats waar potentiële pleegouders alles te weten kunnen komen over pleegzorg. Dinsdag 19 november in Emmeloord, donderdag 21 november in Dronten, maandag 25 november in Harderwijk, dinsdag 26 november in Lelystad en donderdag 28 november in Almere. Daarnaast is het mogelijk om een informatiepakket aan te vragen. Kijk voor aanmelden en informatie www.triadevitree.nl/pleegoudersgezocht