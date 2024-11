WODC: Legalisering online gokken heeft averechts gewerkt

Veel nieuwe online gokkers

'De regulering heeft wel geleid tot veel nieuwe online gokkers, waaronder veel jongvolwassenen die extra risico lopen om door gokken in de problemen te komen', aldus de WODC op basis van een evaluatie van de Wet koa door Dialogic, die in opdracht van het WODC is uitgevoerd. Onderzoekers concluderen dat de wet en de uitvoering daarvan op belangrijke onderdelen niet voldoen en doen daarom een aantal urgente aanbevelingen.

Onvoldoende beschermd

Online gokkers worden onvoldoende beschermd tegen verslavingsrisico’s

Het beleid veronderstelt dat een goed geïnformeerde speler zelf de goede keuzes maakt en zijn of haar speelgedrag in de hand houdt. Uit het onderzoek blijkt echter dat spelers vaak onvoldoende geïnformeerd worden over zowel de verslavingsrisico’s als hun eigen gokgedrag. Bij een verslavend product als gokken is die eigen verantwoordelijkheid teveel gevraagd van bepaalde groepen spelers, zoals jongvolwassenen.

Naar ander goksite

Ook werken beschermende maatregelen niet zoals beoogd, omdat ze niet aanbieder overstijgend zijn. Zo moeten spelers vooraf verplicht limieten instellen op hoeveel tijd en geld zij op een goksite kunnen of willen besteden. Maar omdat deze limieten bij iedere goksite apart ingesteld moeten worden, gaat deze bescherming verloren zodra een speler die tegen een limiet aanloopt bij een andere aanbieder doorgaat met gokken.

Speelgedrag te monitoren

Aanbieders van online kansspelen hebben de verantwoordelijkheid om het speelgedrag te monitoren en in te grijpen als er onmatig gegokt wordt. De evaluatie laat zien dat zij die zorgplicht verschillend en vaak onvoldoende invullen. Ook de Kansspelautoriteit (Ksa) rapporteerde eerder al dat deze zorgplicht bij aanbieders tekort schoot. Dit roept de vraag op of aanbieders wel de juiste partij zijn voor de invulling van deze zorgplicht. Zij hebben immers een commercieel belang om spelers te werven en vast te houden. Ook de Consumentenbond waarschuwde in 2023 al dat aanbieders op sommige punten eerder aanzetten tot onmatig speelgedrag, dan dat zij dat voorkomen. De huidige reclameregels voor kansspelen voorkomen daarnaast niet volledig dat kwetsbare personen gokreclame te zien krijgen.

Goksites moeten met verslavingsdeskundigen samenwerken

Een extra complicatie op het punt van verslavingspreventie is dat de Wet koa voorschrijft dat aanbieders met verslavingsdeskundigen moeten samenwerken om een preventiebeleid tegen verslaving vorm te geven, zodat de consument op de best mogelijke manier beschermd wordt tegen de risico’s van online kansspelen. Maar deze samenwerking komt zeer beperkt tot stand. Een deel van deze deskundigen ziet het namelijk niet zitten om met de kansspelsector samen te werken. Zij willen hun (financiële) onafhankelijkheid bewaren en vinden dat er in het verleden te weinig met hun input is gedaan.

Veel nieuwe online gokkers, meer gokschade

De regulering van online gokken heeft zeer waarschijnlijk geleid tot een forse groep nieuwe spelers, zo bleek uit eerder onderzoek. Zo’n 7 van de 10 ondervraagde online gokkers zegt daarmee begonnen te zijn nadat het mogelijk werd om bij vergunde aanbieders te gokken. Vanwege de gebrekkige bescherming tegen gokverslaving is het aannemelijk dat een deel van de online gokkers gokschade oploopt, zoals schulden, relatieproblemen of ander persoonlijk leed.

'Relatief veel jongvolwassenen'

Hierbij speelt mee dat relatief veel jongvolwassenen online gokken. Deze leeftijdsgroep loopt extra risico om de controle over het eigen gokgedrag te verliezen. Wat de uiteindelijke effecten van de regulering van online gokken op het aantal mensen met gokverslaving zullen zijn, is nog niet duidelijk. Het duurt vaak jaren voordat iemand met gokverslaving hulp zoekt, maar de eerste cijfers over het aantal mensen dat hulp zoekt bij verslavingsinstellingen laten al wel een lichte stijging zien.