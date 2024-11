Miljoen euro cash gevonden in onderzoek naar crimineel ondergronds bankieren

De politie heeft dinsdag 5 november twee mannen aangehouden op verdenking van ondergronds bankieren. 'Zij worden verdacht van het op grote schaal witwassen van crimineel geld. Er zijn doorzoekingen gedaan in meerdere woningen in Amsterdam, Diemen en Rotterdam, waarbij ruim 770.000 euro aan contant geld en ruim 236.000 dollar aan cryptovaluta is gevonden', zo meldt de politie donderdag.

Onderzoek 26Noisy

Financiƫle rechercheurs van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) startte in november 2023 onder leiding van het Landelijk Parket van het OM een onderzoek: 26Noisy. Meerdere personen worden hierbij verdacht van het verplaatsen van grote contante geldbedragen tussen Nederland en Suriname.

Risicovolle aanhoudingen

'Op dinsdagavond 5 november hebben meerdere ondersteuningsgroepen van de politie, speciale politieteams die risicovolle aanhoudingen doen, twee mannen aangehouden in Diemen en Groningen. Het gaat om een 31-jarige man uit Diemen en een 28-jarige man uit Rotterdam', aldus de politie.

Doorzoekingen

Tegelijk met de aanhoudingen werden ook vijf woningen in Amsterdam, Diemen, Rotterdam en een hotelkamer in Groningen doorzocht. Ook een speurhond van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties, gespecialiseerd in het vinden van geld, was aanwezig bij de doorzoekingen.

Cash

Tijdens deze doorzoekingen werd in totaal een bedrag van ruim 770.000 euro gevonden. Vermoedelijk is dit geld afkomstig uit misdrijven. Naast contant geld werden ook ruim 236.000 dollar in cryptovaluta, horloges, twee voertuigen en een geldtelmachine in beslag genomen. De verdachten zitten in beperkingen en worden vrijdag 8 november voorgeleid aan de rechter-commissaris.