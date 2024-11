Politie neemt 12 fatbikes mee bij nieuwe grote controle Eindhoven

Donderdag hield de politie van het district Eindhoven, in samenwerking met het Team Verkeer, nogmaals een grote verkeerscontrole op diverse locaties in de stad.

12 fatbikes meegenomen

Begin oktober werd een soortgelijke controle uitgevoerd. De controle richtte zich specifiek op de naleving van de regels voor fatbike bestuurders, maar ook andere overtredingen werden beboet. In totaal 12 fatbikes gingen mee naar het bureau, waarvan er 3 in beslag werden genomen omdat de eigenaar al ooit eerder bekeurd was.

Rollentestbank

Tussen ongeveer 14.00 en 21.00 uur controleerden zo’n 50 politiemedewerkers op en nabij de Oude Bosschebaan, Winkelcentrum Woensel, Winkelcentrum Vaartbroek en Kruisstraat. Daarbij werden onder andere een aantal motorrijders ingezet, die fatbike bestuurders naar de controleplaats geleidden. Alle fatbikes werden op een rollentestbank gecontroleerd en elk voertuig dat niet aan de eisen voldeed werd voor technisch onderzoek uit het verkeer genomen. Die bestuurders kregen ook een proces-verbaal. Van bestuurders die in het verleden al eerder waren bekeurd omdat hun fatbike was opgevoerd, werd het voertuig in beslag genomen.

Waarschuwing

De minderjarige eigenaren van de fatbikes die donderdag zijn meegenomen, worden na het weekend met hun ouders op het bureau uitgenodigd. De voertuigen die niet in beslag genomen zijn worden teruggegeven, met daarbij een nadrukkelijke waarschuwing voor de toekomst; bij een tweede proces-verbaal word je fatbike in beslag genomen. De in beslag genomen fatbikes worden zeer waarschijnlijk conform de richtlijnen door het Openbaar Ministerie verbeurdverklaard. Met andere woorden, die zijn de eigenaren definitief kwijt.

Andere overtredingen

Behalve bekeuringen voor fatbike bestuurders, werden ook andere overtredingen beboet. In totaal werden 129 processen verbaal uitgeschreven. Daarvan werden 38 fietsers bekeurd omdat ze hun telefoon tijdens het rijden gebruikten. Ook werden meerdere bekeuringen uitgedeeld voor het door rood licht rijden. Voor het overige werd onder andere bekeurd voor geen goedwerkende rem, het rijden zonder rijbewijs, rijden zonder helm, niet rijden over het fietspad en rijden zonder fietsverlichting.

Tevreden over verloop en resultaten

De coördinator van de fatbike controle is verheugd met het verloop en de resultaten van beide controles. “Fatbike overlast is veel mensen een doorn in het oog en levert vele aanrijdingen op en gevaarlijke situaties op de weg. Het is een landelijk probleem en niet alleen dat van de politie. De handhaving van de regels is wel aan ons en dat hebben we donderdag gedaan. We blijven een nadrukkelijk beroep doen op ouders dat ze erop toezien dat hun kind op een veilige fiets rijdt en wat de consequenties kunnen zijn als ze dat niet doen. Daarom worden ze volgende week ook samen met hun kind uitgenodigd.”

Fatbikes

Rondom fatbikes is de afgelopen tijd veel te doen. Ze worden verkocht als fiets met trapondersteuning, maar bij veel fatbikes kan de trapondersteuning aanhouden tot boven de 25 kilometer per uur. Daarnaast hebben sommige exemplaren een motor van meer dan 250 Watt of een gashendel waarmee men harder kan rijden dan 6 km/h zonder dat er een trapbeweging plaatsvindt. Ook dat mag niet. Het aantal ongevallen met (ernstig) letsel met bestuurders van een fatbike is sterk toegenomen. We zien daarnaast ook dat er steeds meer meldingen komen van overlast of gevaarlijk rijgedrag door fatbike bestuurders, vooral doordat ze zich vaak met hoge snelheid door het langzamere fietsverkeer bewegen.

Eerdere controle

Begin oktober hielden we ook al een soortgelijke verkeerscontrole in Eindhoven. Daarbij werden er 30 fatbikes meegenomen naar het bureau, waarvan er 7 van in beslag zijn genomen. Bij die controle werden ook 265 processen verbaal uitgeschreven. Daarvan werden 125 fietsers bekeurd omdat ze hun telefoon tijdens het rijden gebruikten. Ook werden 20 bekeuringen uitgedeeld voor het door rood licht rijden. Voor het overige werd onder andere bekeurd voor te hard rijden, het rijden zonder rijbewijs, rijden zonder helm, rijden over de busbaan en het rijden onder invloed.