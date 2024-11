Cafébrand in Bergen op Zoom, politie zoekt getuigen

Melding brand

In de nacht van vrijdag op zaterdag 9 november kwam de melding van de brand rond 05.10 uur binnen. 'Agenten gingen ter plaatse en zagen een beginnende brand. Zij hebben de brand direct geblust met een brandblusser, waardoor inzet van de brandweer niet nodig was. Er raakte niemand gewond', aldus de politie.

Brandstichting

Uit de bevindingen ter plaatse bleek dat de brand was aangestoken. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Camerabeelden worden veiliggesteld voor onderzoek en FO is ter plaatse.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar mensen die meer over dit incident weten. Hebt u meer informatie of hebt u camerabeelden? Bel dan met de politie: 0900-8844.