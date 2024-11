hoofdkantoor KPN besmeurt met nepbloed

Rond 09:30 hebben rebellen van XR Justice Now! het hoofdkantoor van KPN met nepbloed besmeurd in protest tegen de komst van de NEDS wapenbeurs in Ahoy op 21 november 2024. KPN is de hoofdsponsor van deze wapenbeurs. De groep eist dat KPN stopt met het faciliteren van evenementen waar bedrijven die rijk worden door oorlog en geweld, hun wapens en technologieën kunnen tentoonstellen en verkopen. Ook roept de groep iedereen op hun abonnement bij KPN op te zeggen totdat KPN aan deze eis voldoet.

NEDS Wapenbeurs

Al jaren wordt in Ahoy Rotterdam een wapenbeurs georganiseerd door de NIDV, een door de Nederlandse overheid opgerichte lobby voor de militaire industrie. Op de wapenbeurs worden bedrijven die actief zijn in de militaire en surveillance industrie, uitgenodigd om hun producten te etaleren, te verkopen en op die manier straffeloos bijdragen aan het onderdrukken en doden van duizenden mensen. Victor van der Wurff: 'De wapenbeurs is een feestje voor de oorlogslobby, terwijl de wereld schreeuwt om vrede. Dit kunnen we niet accepteren. Het is een schande dat bedrijven die dag in dag uit bezig zijn met het uitvinden van nieuwe manieren om te onderdrukken en te doden, op deze manier worden verwelkomd.'

Rotterdam

Ook de aanwezigheid van de wapenbeurs juist in een stad als Rotterdam is voor de rebellen een heikel punt.' Victor van der Wurff: ‘Het is een middelvinger naar het verleden om een stad die zo getekend is door de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog uit te lenen aan de grootste bommenmakers van de wereld. Daar zitten Rotterdammers helemaal niet op te wachten. Een wapenbeurs hoort hier niet!' Tijdens de wapenbeurs op 21 november vindt bij Rotterdam Ahoy een demonstratie tegen de beurs plaats. De demonstratie wordt niet door XR Justice Now! georganiseerd, maar de groep roept iedereen op om zich erbij aan te sluiten.