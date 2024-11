Acht mannen veroordeeld in mensenhandelzaak met minderjarig slachtoffer

In november 2021 trof de politie het 16-jarige slachtoffer aan in een kamertje in een woning in Arnhem, nadat zij was weggelopen uit een instelling en er zorgen over haar waren. De voor mensenhandel veroordeelde mannen zorgden er met hun handelen voor dat het meisje zich twee weken lang beschikbaar stelde voor seksuele handelingen met anderen tegen betaling. Zij regelden een kamertje waar het meisje met hen kon verblijven, maakten seksadvertenties aan en onderhielden contact met klanten. Vervolgens profiteerden zij van haar verdiensten.

Zeer kwetsbare positie

Mensenhandel - waarbij iemand in de prostitutie wordt gebracht en gehouden - is een vergaande manier van uitbuiting, zeker als het gaat om een minderjarige. Het slachtoffer verkeerde door haar jonge leeftijd in combinatie met haar persoonlijke situatie in een zeer kwetsbare positie. De mannen stonden niet stil bij de mogelijke gevolgen voor het meisje en miskenden haar lichamelijke en geestelijke integriteit volledig. De rechtbank rekent dit de mannen zeer zwaar aan.

Verschillende rollen en straffen

De 33-jarige man en de 23-jarige man krijgen gevangenisstraffen van 36 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Daarbij moeten zij het slachtoffer in totaal 5 duizend euro aan smartengeld betalen. De 36-jarige man, die relatief kort betrokken was en alleen de woning regelde, krijgt een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Hij moet duizend euro smartengeld betalen aan het 16-jarige meisje. De 21-jarige man, die het meisje onttrok aan het gezag van haar ouders en haar vanaf Amsterdam meenam naar Arnhem, krijgt een taakstraf van 30 uur.

De mannen waar het meisje seksuele handelingen mee verrichte, de klanten, krijgen taakstraffen van respectievelijk 210 en 100 uur. Hoewel zij niet bewust zochten naar seksueel contact met een minderjarig meisje, deden zij ook geen moeite om haar echte leeftijd te achterhalen. De rechtbank rekent het hen aan dat zij hebben bijgedragen aan het in stand houden van jeugdprostitutie. Zij moeten het slachtoffer allemaal 700 euro smartengeld betalen.