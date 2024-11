Explosief gaat af bij spelersbus Feyenoord bij stadion Galgenwaard Utrecht

Dinsdag 12 november kreeg de politie melding dat er explosief materiaal bij een geparkeerde spelersbus van Feyenoord aan de Koningsweg was ontploft. 'Hierbij ontstond schade aan enkele ramen', zo meldt de politie woensdag.

Verdachte (19) aangehouden

De chauffeur in de bus kwam met de schrik vrij. 'De bus was verder leeg, de betreffende jeugdspelers stonden op dat moment op het veld. We hebben woensdag 13 november een verdachte aangehouden', aldus de politie.

Sporenonderzoek

Rond 19.25 uur vond het incident plaats. Toen de chauffeur uit de bus kwam, bleek de dader al gevlucht. Ter plekke is gisteravond sporenonderzoek gedaan door de Forensische Opsporing en direct rechercheonderzoek gestart. Op basis van informatie uit het onderzoek kon woensdagochtend een 19-jarige man uit Utrecht als verdachte worden aangehouden.