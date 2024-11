Man aangehouden na aantreffen verwaarloosde dieren

De politie heeft vorige week vele verwaarloosde dieren aangetroffen in Wijhe. De dieren die er het slechtst aan toe waren zijn diezelfde avond nog in beslaggenomen en ondergebracht bij een opvanglocatie. Dit is in samenwerking gedaan met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). De overige dieren zijn op vrijdag 8 november naar opvanglocaties gebracht. Op die dag is ook de eigenaar van de dieren, een man van 56 jaar uit Wijhe, als verdachte aangehouden.