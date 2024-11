Politie zoekt getuigen na aantreffen overleden fietser Smilde

De politie is dringend op zoek naar getuigen nadat in de vroege ochtend van donderdag 14 november, rond 02.30 uur, een overleden man werd aangetroffen aan de Boerenlaan in Smilde. De 60-jarige man uit Smilde werd uren vermist en is uiteindelijk met zijn fiets aangetroffen langs de landweg. Op basis van eerste onderzoek houdt de politie rekening met een aanrijding, waarbij de andere partij is vertrokken.

Mensen die de bewuste nacht of avond van woensdag 13 november iets opvallends hebben gehoord of gezien in de omgeving van de Boerenlaan in Smilde, vragen we om zich te melden. Ook kan eventueel beeldmateriaal van belang zijn voor het onderzoek. Denk aan dashcambeelden of mogelijke bewakingsbeelden of beelden van videodeurbellen uit de omgeving. Melden kan via 0900-8844. Ook is het mogelijk om onderstaand tipformulier in te vullen. Daar zijn ook gemakkelijk beelden of bestanden aan toe te voegen. Volledig anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem, te bereiken op 0800-7000.

Onderzoek loopt

Het onderzoek op de bewuste locatie is inmiddels afgerond. Het verdere rechercheonderzoek loopt op dit moment. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht.