Tiener (16) aangehouden voor explosies bij tram en school Amsterdam

Gooien explosief naar tram

De jongen wordt verdacht van het gooien van een explosief naar een tram, waardoor brand ontstond. Daarnaast wordt hij in verband gebracht met een explosie bij een school in Amsterdam-West op 12 november. De verdachte is in hechtenis en wordt verhoord door de politie.

Onderzoek

Na de ongeregeldheden van donderdag 7 november is een groot rechercheteam direct gestart met een uitgebreid onderzoek. Dit onderzoek richt zich op alle betrokkenen, ongeacht hun achtergrond, die zich schuldig hebben gemaakt aan extreem excessiefgeweld.

Ongeregeldheden van maandagavond 11 november

Ook de ongeregeldheden van maandagavond 11 november maken deel uit van dit onderzoek. Rechercheurs hebben camerabeelden en social media geanalyseerd, wat in combinatie met andere informatie heeft geleid tot de identificatie en aanhouding van de 16-jarige verdachte uit Amsterdam.

Herkenbare beelden van verdachten

Naast de verdachte die op 14 november is geïdentificeerd en aangehouden, heeft de politie vandaag een tweede verdachte geïdentificeerd en aangehouden. Hun foto’s werden eerder geblurd getoond op politie.nl en in het programma Opsporing Verzocht.

Verdachten herkenbaar in beeld

De overige drie verdachten zullen op vrijdagavond 15 november om 20.30 uur herkenbaar worden getoond. Het onderzoek naar andere betrokkenen is in volle gang. Zoals eerder gemeld, richt de politie zich onder leiding van het Openbaar Ministerie op alle verdachten die sinds 6 november betrokken zijn bij extreem geweld. Meer aanhoudingen zullen volgen.