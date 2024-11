Man overlijdt na ongeval, twee inzittenden gewond

Een inzittende van een personenwagen is zaterdagochtend 16 november 2024 rond 00.30 uur overleden na een ongeval in de Schriekenweg Rijsbergen. De bestuurder en een andere inzittende zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De specialisten van de verkeersdienst doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval in de Schriekenweg. Daarbij onderzoekt het team ook of de bestuurder onder invloed heeft gereden. De auto raaktd die nacht drie bomen en kwam in de berm tot stilstand. Een inzittende (22) uit Rijsbergen bleek te zijn overleden op de plaast van het ongeval. De 28-jarige bestuurder uit Rijsbergen en een 24-jarige inzittende uit Rijsbergen zijn naar het ziekenhuis gebracht.