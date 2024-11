Tientallen kilo’s XTC pillen in garage

Na een tip heeft de politie in een garagebox aan de Polluxstraat in Bergen op Zoom tientallen kilo’s XTC-pillen gevonden en machines om van poeder pillen te maken. Twee verdachten zijn aangehouden.

Op zaterdag 16 november 2024 kreeg de politie een anonieme tip dat er in een garagebox of loods aan de Polluxstraat een verdachte situatie was wat mogelijk te maken had met drugs. We startten een onderzoek en gingen ter plaatse. Op het moment dat we daar aankwamen liepen er twee mannen vanuit de garage naar buiten.

Pillen en aanhouding

Een snelle blik in de garage, waar de pillen stonden, maakten dat we de twee mannen, een 27-jarige man uit Rotterdam en een 34-jarige man uit Steenbergen, meteen aanhielden. Op zondag 17 november is de garage leeggehaald waarbij de tientallen kilo’s pillen en enkele machines om de pillen te maken in beslag genomen werden. De recherche gaat verder met het onderzoek en de gemeente wordt op de hoogte gebracht van onze bevindingen.