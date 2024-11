Man belandt op verkeerde weghelft en overlijdt

Bij een aanrijding op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg is een 49-jarige man overleden. De man belandde op de verkeerde weghelft en reed tegen zijn tegenligger aan.

Het ongeluk vond plaats op zondagmiddag 18 november 2024, rond 14:15 uur. Een 49-jarige Tilburger verloor vermoedelijk de macht over het stuur en kwam daardoor op de verkeerde weghelft terecht. Hierdoor botste hij tegen een tegenligger aan. Deze belandde op zijn kant in de berm. De tegenligger is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De 49-jarige bestuurder is gereanimeerd, maar overleed alsnog ter plekke. De politie onderzoekt de zaak.