Oekraïne precies 1.000 dagen in oorlog met Rusland

Vandaag is het exact 1.000 dagen geleden dat Oekraïne grootscheeps werd binnengevallen door Rusland.'Inmiddels vechten ook Noord-Koreaanse soldaten op Europees grondgebied, een nieuwe escalatie. Dit komt bovenop de hulp die Rusland krijgt van Iran, China en Belarus. ”, bracht minister van Defensie Ruben Brekelmans Brekelmans vandaag in herinnering tijdens de Raad van Buitenlandse Zaken voor de ministers van Defensie van EU-landen, die bijeen zijn gekomen in Brussel.