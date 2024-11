Leerlingen met buitenlandse herkomst steeds vaker naar havo of vwo

In 2022/’23 kreeg 49 procent van de leerlingen in het basisonderwijs waarvan beide ouders in het buitenland waren geboren (tweede generatie) een havo- of vwo-advies. In 2011/’12 was dat nog 38 procent. Ook leerlingen die in het buitenland waren geboren (migranten) krijgen dit advies vaker. Ook volgden meer leerlingen met een buitenlandse herkomst (zowel migranten als de tweede generatie) deze opleidingsvormen maar nam het slagingspercentage sinds de coronacrisis harder af dan gemiddeld. Dit meldt het CBS in de Rapportage Integratie en Samenleven 2024.

Tijdens het schooljaar 2022/’23 kreeg 57 procent van de groep-8-leerlingen een havo of vwo-advies. Uit de Rapportage Integratie en Samenleven 2024 blijkt dat vooral van de leerlingen van de tweede generatie, waarvan beide ouders in het buitenland zijn geboren, het verschil met het totaal van alle groep-8-leerlingen de afgelopen elf jaar kleiner is geworden. In 2022/’23 steeg het percentage leerlingen van de tweede generatie met een havo of vwo-advies naar 49 procent. Tijdens schooljaar 2011/’12 kreeg nog 38 procent een havo- of vwo-advies, terwijl dat van alle leerlingen totaal toen 54 procent was.

Voor leerlingen geboren in het buitenland bleef het verschil ten opzichte van het gemiddelde ongeveer gelijk: 51 procent van hen kreeg in 2022/’23 een havo- of vwo-advies, elf jaar eerder was dat 47 procent.