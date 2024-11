OM eist jeugddetentie en taakstraf voor mishandeling Thierry Baudet met bierflesje

Mishandeling met bierflesje

Ook is de rechtbank gevraagd om een taakstraf van 80 uur op te leggen. De jongen wordt ervan verdacht dat hij op 20 november 2023 Tweede Kamerlid Thierry Baudet met een bierfles op het hoofd heeft geslagen. Volgens het OM deed de toen 15-jarige verdachte dit met voorbedachten rade.

Verkiezingsbijeenkomst in café

Het geweldsincident vond plaats in een café aan het Gedempte Zuiderdiep. Daar was een verkiezingsbijeenkomst gaande van Forum voor Democratie, de partij van Baudet. Nadat hij had gesproken, was er een mogelijkheid om een selfie te maken met hem. Op dat moment werd hij door de verdachte meermalen op het hoofd geslagen, waarna Baudet naar het ziekenhuis moest voor medisch onderzoek. De verdachte heeft bekend dit te hebben gedaan. Het OM heeft zijn handelen als poging zware mishandeling met voorbedachten rade ten laste gelegd.

Grenzen overschreden

'Op basis van telefoongegevens en de verklaring van de verdachte zelf is duidelijk geworden dat de jongen van plan was om Baudet letsel toe te brengen. De officier van justitie eist een celstraf die gelijk is aan de duur van het voorarrest. Daarnaast vraagt hij om voorwaardelijke jeugddetentie en een taakstraf. Dit vanwege de ernst van de feiten en het voorkomen van dusdanig gedrag in de toekomst', aldus het OM.

Zitting achter gesloten deuren

De officier van justitie vindt dat je mag laten blijken als je het niet eens bent met een ander, bijvoorbeeld een politicus. Maar daar zitten uiteraard grenzen aan en die zijn in deze zaak op zeer ernstige wijze overschreden. De zitting vond, vanwege de leeftijd van de verdachte, achter gesloten deuren plaats. De meervoudige kamer van de rechtbank in Groningen doet over twee weken uitspraak.

Sepot zaak tegen 2e verdachte

In dit onderzoek is eerder ook een tweede jongen aangemerkt als verdachte. De zaak tegen hem is vanwege gebrek aan bewijs geseponeerd. De rechtbank in Groningen doet over twee weken uitspraak.