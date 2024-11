Jongen (15) midden op straat beschoten in Maasluis

Zondagmiddag is in winkelcentrum Koningshoek in Maasluis een 15-jarige jongen midden op straat beschoten. 'Gelukkig raakte hij niet gewond. Er is een 17-jarige verdachte aangehouden. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten', zo meldt de politie maandag.

Meerdere schoten afgevuurd

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over het schietincident bij het winkelcentrum in Maasluis rond 16.00 uur. 'De 15-jarige jongen liep op straat toen hij opeens drie jongens op hem af zag komen die al snel schoten op hem afvuurden. Het slachtoffer is snel weggerend en heeft gelukkig snel weten te schuilen. De drie verdachten zijn op de vlucht geslagen', aldus de politie.

Signalement van de drie verdachten

Verdachte 1:

Lichte huidskleur

16 à 17 jaar

Donkere kleding



Verdachte 2

Donkere huidskleur

Witte pet

Donkere kleding

18 à 19 jaar



Verdachte 3

Donkere huidskleur

18 à 19 jaar

Donkere kleding



Getuigen gezocht

Even later hield de politie een verdachte aan die voldeed aan het signalement van een van de drie jongens. Dat gaat om een 17-jarige jongen uit Maassluis. Meerdere aanhoudingen worden echter niet uitgesloten en alle informatie met betrekking tot deze zaak is nog altijd welkom op 0900-8844.