Bankpasfraudeur op heterdaad aangehouden in Nieuw-Vennep

Rond 18.40 uur werd een bewoner in Nieuw-Vennep op zijn huistelefoon gebeld door een ‘medewerker’ van zijn bank. De bewoner werd medegedeeld dat bankmedewerkers zijn bankpasjes zouden komen halen. Hij vertrouwde het niet en lichtte zijn buurvrouw via zijn mobiele telefoon in. Zij belde 112 en schakelde zo politie in. Terwijl de 70-jarige bewoner met de bankpasfraudeur belde, reed de politie naar de woning. De minderjarige jongen die zich voordeed als bankmedewerker werd direct bij de woning aangehouden.