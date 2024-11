Minderjarig meisje uit Lelystad verdacht van verspreiden online schoolbedreigingen

Op social media gingen vanaf maandagavond 25 november berichten rond waarin opgeroepen werd om op diverse scholen in Lelystad te gaan schieten. De politie nam de berichten serieus en zette alles op alles om te achterhalen waar het bericht vandaan kwam en wie het bericht geplaatst heeft. Dat onderzoek leidde uiteindelijk tot het minderjarige meisje uit Lelystad. Zij is aangehouden voor bedreiging. De politie is met haar in gesprek.