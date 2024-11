Actie op online drugsbezorgdienst leidt tot aanhouding van verdachte met vuurwapen

Daarnaast werden nog twee verdachten in de leeftijd van 38 jaar en 42 jaar aangehouden. Deze aanhoudingen volgden naar aanleiding van inzet op (online) drugsbezorgdiensten. Naast de aanhoudingen van deze drie personen deed het team nog doorzoekingen op twee locaties in de stad Groningen. Hierbij werden diverse soorten drugs, een mes en pepperspray in beslag genomen. De actie sluit aan bij het verstoren van criminele activiteiten in de aanpak van (lokale) criminaliteit. Vervolgacties worden niet uitgesloten.