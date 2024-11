Politie houdt twee minderjarigen aan voor bedreiging school IJsselstein

Aangehouden

Na een kort onderzoek kwam de politie snel tot twee minderjarige verdachten. Zij werden in de middag aangehouden als verdachten voor bedreiging. Ze zitten vast voor onderzoek en verhoor.

'Copycatgedrag'

'Dit soort berichten zien we de laatste dagen vaker voorbijkomen op social media. Het risico op zogenaamd ‘copycatgedrag’ is daarbij aanwezig: dreigementen kunnen anderen op ideeën brengen, wat voor iedereen extra risico’s met zich meebrengt. Want ze hebben impact op de omgeving en doen iets met de maatschappelijke rust. Daarom onderzoeken we waar zo'n bericht vandaan komt en we zetten alles op alles om te achterhalen wie het bericht geplaatst heeft', aldus de politie.

Gevolgen

Jongeren die een online dreiging naar een school sturen, kunnen te maken krijgen met juridische gevolgen die hun toekomst aanzienlijk kunnen beïnvloeden. De straffen variëren afhankelijk van de omstandigheden van het geval en het oordeel van het Openbaar Ministerie, maar de gevolgen zijn altijd ingrijpend. Die kunnen variëren van juridische maatregelen zoals boetes, taakstraffen of zelfs een gevangenisstraf.

Disciplinaire maatregelen van de school

Daarnaast kan het dreigement ook leiden tot disciplinaire maatregelen van de school, zoals schorsing of permanente verwijdering. Zelfs als er geen fysieke schade is, kunnen de psychologische effecten van de dreiging langdurige gevolgen hebben voor zowel de school als de jongere die de dreiging heeft gedaan.